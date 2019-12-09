Son 6 maçını kazanan Beşiktaş, 27 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi. Ligin 6. haftasında 5 puanla küme düşme bölgesinde yer alan Beşiktaş, böylece sıra dışı bir çıkışa imza attı.

Yükselişin mimarı tecrübeli oyuncular

28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 26, 6 olan Beşiktaş’ta en üretken oyuncularının 30 yaş ve üstü futbolcular olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlıların bu sezon en formda isimlerinin başında 31 yaşındaki Caner Erkin geliyor. Caner, 2 gol ve 6 asistle ligde forma giydiği 13 maçta siyah beyazlı tribünleri kendine hayran bıraktı.

34 yaşındaki Burak Yılmaz sakatlığından dolayı ligde 9 maçta oynamasına rağmen 5 gol ve 2 asistle göz doldurdu.

36 yaşındaki Atiba da rakip kaleye uzak bir pozisyonda görev yapmasına rağmen bu sezon attığı 2 golle takımına destek verdi.

Gökhan Gönül de savunmadaki başarılı futbolunu hücum bölgesine taşıdı. 34 yaşındaki sağ bek 1 gol ve 2 asistle takımının iyileri arasında yer aldı.

Gökhan, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Beşiktaş’a geldiği ilk günden beri beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki Lens, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golün pasını verdi.

Savunmada güven veren futboluyla takdir toplayan 30 yaşındaki Vida da Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarındaki kritik golleriyle sonuca etki etti.

Böylece Beşiktaş’ta 30 yaş ve üstü 6 futbolcu, 12 gol ve 12 asist üreterek toplanan 27 puanda büyük pay sahibi oldu.

Kaynak: TRT SPOR