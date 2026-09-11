Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2026 21:46

CNN: Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı vuruldu

Suudi Arabistan'da bulunan bir petrol boru hattı sisteminin saldırıda hedef alındığı ileri sürüldü.

CNN: Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı vuruldu

Amerikan CNN kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı sisteminin çeşitli mühimmatlarla vurulduğunu iddia etti.
İlk belirlemelere göre boru hattının yanında bulunan pompa istasyonlarının saldırıda hedef alındığını aktaran yetkililer, saldırıda Irak'tan havalandığı değerlendirilen insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını öne sürdü.

Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunu ve boru hattının doğrudan hasar görüp görmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, oluşan hasarın ne kadar sürede onarılabileceğinin de bilinmediğini kaydetti.

Bölgeden alınan uydu görüntülerinde, pompa istasyonlarından birinde yangından kaynaklı geniş çaplı hasar görülürken, başka bir istasyonda da yoğun siyah dumanın yükseldiği küçük çaplı yangın yer aldı.

Uydu görüntüleri ve yangın tespit verilerine göre, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahı boyunca duman ve termal hareketlilik fark edilmişti.

Sentinel-3 uydu görüntülerinden aktarılan görsellerde, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çölde, boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutu tespit edilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi de bölgede kümelenmiş termal anomaliler kaydetmişti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Doğu-Batı boru hattı tedbiren kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
Bakan Fidan: Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki bütün devletler yollarına barış içerisinde devam edecek
23:27
İstanbul'daki okullarda ilk gün eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak
22:19
Suudi Arabistan: Doğu-Batı boru hattı tedbiren kapatıldı
21:59
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüştü
20:53
İletişim Başkanı Duran'dan şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı
21:14
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Anadolu'daki Yunan mezalimi gözler önüne serildi
Anadolu'daki Yunan mezalimi gözler önüne serildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ