Fenerbahçe'nin sağ kanattaki seçenekleri arttı. Victor Moses'ın sakatlığı, Nabil Dirar'ın cezası nedeniyle Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında bu bölgede forma giydi.

24 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle öne çıkarken, sezon başından beri farklı bölgelerde görev yaparak, Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden oldu.

Kart cezası Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte sona eren Nabil Dirar, bu hafta Sivas deplasmanında forma giymeye hazır.

Faslı oyuncunun ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu mevkide bir diğer alternatif ise Ferdi Kadıoğlu. Taraftarın çok sevdiği futbolcu, sahada yer aldığı kısa süreleri iyi değerlendirdi.

Bu sezon 7 resmi maçta sadece 229 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol, 2 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.

Kaynak: TRT SPOR