Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ve Belaruslu sürücüler tarafsız statüde yarışacak
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.
Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyecek ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabilecek.
Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal semboller kullanılmayacak, milli marşlar çalınmayacak.
Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyecek.
Ayrıca iki ülkenin milli takımları müsabakalardan men edildi. FIA üyeleri ise geçici olarak görevden alındı.
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