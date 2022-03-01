Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Belarus'un üyelikleri askıya alındı ve ikinci bir duyuruya kadar ISF müsabakalarına katılmalarına izin verilmeyecek.

Rus ve Belaruslu yetkilileri, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına da katılamayacak.

Ayrıca ISF Gymnasiade 2024 ev sahipliği Rusya'dan alındı.