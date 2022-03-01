Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden yapılan ortak açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bazı yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Uluslararası müsabakalarda yer almaya devam edecek Rus ve Belaruslu tenisçiler ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacak.

Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun ITF üyelikleri askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildi. İki ülkenin ev sahipliğinde ITF turnuvası düzenlenmeyecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ekimde düzenlenmesi gereken WTA ve ATP turnuvaları iptal edildi.