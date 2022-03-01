Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dünya, ekonomi kartını açarak karşılık verdi ve yaptırımlar ağırlaştırdı.

Spor dünyası da birçok spor dalında Rusya kulüplerine çeşitli yaptırımlar uyguladı.

FIFA ve UEFA Rus kulüplerini tüm turnuvalardan men etti

FIFA ve UEFA Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı.

Öte yandan UEFA ve Schalke 04, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.

FIFA ve UEFA'nın kararı Rusya'nın 3 takımını etkiliyor

FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararından, Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkileniyor.

Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilecek.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılamayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Alman kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova da turnuvanın dışında kalacak.

Rusya ulusal marşı ve bayrağına yasak

FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

FIFA Konseyi Bürosu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) tavsiyeleri doğrultusunda Rusya Futbol Federasyonu hakkında acil önlemler almaya karar verdi.

Sonraki duyuruya kadar geçerli olacak yaptırımlara göre, Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak. Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar da seyircisiz olarak tarafsız sahada oynanacak.

Rusya Futbol Federasyonuna bağlı milli takımlar, "Rusya" ismiyle değil, "Rusya Futbol Birliği (RFU)" adı altında mücadele edecek. Söz konusu takımların katıldığı karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak.

Şampiyonlar Ligi finali alındı

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

28 Mayıs 2022'de Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirildi.

Final karşılaşması Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de oynanacak.

Alınan bir başka karar göre de Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımları, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynayacak.

Baskotbolda THY Avrupa Ligi'nden Rusya açıklaması

Rus kulüplerinin Avrupa Basketbol Ligi organizasyonlarına katılımı da askıya alındı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rus takımları maçlara çıkamayacak.

Formula 1 Rusya Grand-Prix'si takvimden çıkarıldı

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı.

"FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı."

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı iptal edildi

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Kazan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nı iptal etti.

23-28 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde 8'incisi düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası iptal edildi.

Putin'in FINA Nişanı geri alındı

Organizasyonlarda, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak mücadele edebileceği, bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2014 yılında verilen FINA Nişanı da geri alındı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Rusya ve Belarus çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara Rusya ve Belarus'ta planlanan tüm etkinliklerini iptal etmeleri ya da başka bir ülkede yapmaları çağrısında bulundu.

IOC'den yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle Rusya ve Belarus'un kınandığı yinelendi.

Uluslararası federasyonlara bu iki ülkede yapmayı planladıkları etkinlikleri başka bir ülkeye taşıma ya da iptal etme çağrısında bulunan IOC, Rusya ve Belarus bayrakları ile milli marşlarının da organizasyonlardan men edilmesini talep etti.

Uluslararası Paten Birliği Rusya ve Belarus'tan sporcuları kabul etmeyecek

Uluslararası Paten Birliği de Rus ve Belaruslu yarışmacıların etkinliklerde yer almalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna'ya destek açıklaması yapan ISU, süreci yakından takip edeceğini ve gerekirse ilave yaptırımlar getireceğini bildirdi.

Badmintonda Rusya ve Belarus'a yaptırım

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamaya göre Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmalar askıya aldı.

Bu karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından alınan tavsiye kararları kapsamında alındı. Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonları da iptal edildi.

İngiltere'den Rusya'ya maç boykotu

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı. İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı.

"Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır."

Ukraynalı tenisçi Rus sporcuyla eşleşince turnuvadan çekildi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası'ndan çekildi.

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Rus milyarder Abramovich Chelsea'yi bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Abramovich, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirtti.

"Bu nedenle, bugün Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

Abramovich'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Polonya, İsveç ve Çekya'dan Rusya talebi

Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonları, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmayacağını bildirdi.

''Gözlemlediğimiz askeri gerilim, milli futbol takımlarımız ve resmi delegasyonlarımız için ciddi sonuçlar doğurmakta ve güvenliği önemli ölçüde azaltmaktadır."

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off'larının yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse 29 Mart'ta İsveç-Çekya karşılaşması galibiyle Rusya'da karşılaşacak.

Fransa Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi.

Le Graet, Rusya'nın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini ancak bu konuyu diğer federasyonlarla henüz görüşmediğini belirtti.

Sporun halkları birleştirmeyi ve gerilimi düşürmeyi sağladığını ifade eden Le Graet, spor ve özellikle futbol dünyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında tarafsız kalamayacağını kaydetti.

"Polonya, 24 Mart'ta Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemiyor. Fransa, bu durumda olsaydı ne yapardı?" sorusuna, "Çok basit. Çok uzun düşünmeye gerek yok. Hiç gitmezdik. Mevcut dramatik şartlarda, bu ülkeye karşı futbol oynayabileceğimizi nasıl düşünebiliriz?"

Judoda Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.