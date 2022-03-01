Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında birçok sivil ülkeye terk etmeye çalışıyor.

BM, en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

BM, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

