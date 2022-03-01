Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: En az 660 bin kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
[Fotoğraf:AA]
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında birçok sivil ülkeye terk etmeye çalışıyor.
BM, en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.
BM, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.
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