Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birlemiş Milletler (BM) silahsızlanma konferansındaki konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisine sahip bu tehlikeyi karşılıksız bırakamayız.

Eski sovyet birliği ülkelerinde askeri tesisler inşa etmemeli. Rusya stratejik istikrar üzerinde ABD ile çalışmaya hazır.

Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmiyor. ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının ülkesine dönme zamanı geldi.

Moskova, nükleer silahların varlığını önlemek için tüm önlemleri alıyor.

AB, Rusya ile diyalog yerine yaptırım yolunu seçti"

Zelenskiy'nin dünkü açıklamaları

Zelenskiy, Rusya ile müzakerede istedikleri sonucu alamadıklarını Rusya'nın 5 günde 56 roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna’nın bombalandığına dikkati çekti.

Zelenskiy, müzakereler konusunda, “Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık.” dedi.

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, “Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak.” dedi.

Müzakere yaklaşık 5 saat sürdü: İkinci tur yapılacak

Rus ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde gerçekleştirdiği müzakereler, yaklaşık 5 saat sürdü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelere, zaman zaman ara verilerek devam edildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Ukrayna'nın talebi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.

“Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.”

Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, “Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.” diye konuştu.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da duyurdu.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın" açıklamasında bulundu.