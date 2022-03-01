Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medyadan paylaştığı video ile, Kiev yakınlarında Ruslara ait iki helikopter düşürüldüğünü duyurdu.

17 helikopterden 2 tanesinin düşürüldüğü görüldü.

Harkiv'in kent merkezine roketli saldırı

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı, Ukrayna'nın Harkiv şehrine bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Danışman, kent merkezinin hedef alındığını ve roket saldırısının düzenlendiğinin altını çizdi.

Kamu binalarının da bulunduğu alana araçlar trafikte seyrettiği sırada atılan bomba hem binalarda hem de araçlarda büyük hasara neden oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı açıklandı.

24 saatte 24 yangın

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını vurguladı.

Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini duyurdu.

"Rusya'nın barbarca saldırıları"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Harkiv merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Rusya'nın Harkiv'deki "barbarca" saldırılarının ardından tam uluslararası izolasyona alınması çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.