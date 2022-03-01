Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde Kara Savaşı ve Askeri Bilimler alanında Araştırma Görevlisi olan Dr. Jack Watling'in BBC'ye anlattıklarına göre Rus güçlerini büyük bir bölümü Belarus'tan güneye doğru ilerliyor.

Kuvvetler Kiev'e olası bir saldırı için koşulları oluşturmaya başladı.

Yüzde 75'lik oran, daha önce üst düzey bir ABD savunma yetkilisi tarafından da kullanılmıştı.

Misket bombası iddiası

Dr. Waitling, Rusya'nın Kharkiv'deki yerleşim yerlerinde kademeli füzeler kullandığına dair iddialarla ilgili, bu silahların bir bölgeye çok sayıda güdümsüz füze ateşleyen çoklu fırlatma roket sistemleri olarak tanımlandığı yorumunu yaptı. Ayrıca bunlardan bazılarının misket bombası içerdiğine dair kanıtlar olduğunu da söyledi.

Dr. Waitling, “Yönlendirilmemiş olmaları ve yoğun nüfuslu sivil alanlara büyük miktarlarda yüksek patlayıcı yerleştirilmiş olması önemli” dedi ve ekledi:

"Ukrayna ordusu artık askeri birlikler halinde hareket etmiyor, bunun yerine sabit savunma pozisyonlarında ve birlikte faaliyet gösterdiği kara savunmasının ve gönüllü gücünün giderek daha fazla bir parçası haline geliyor"