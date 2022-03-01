İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.472 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 6.642 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.474 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 25.519 puanda bulunuyor.

Rusya Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkartırken, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları da yasaklandı.

Moskova borsasının ise hafta boyunca kapalı kalacağı duyuruldu.

Dolar/ruble paritesi ise dün 114 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 29 artarak 107,8 seviyesinden tamamladı. Parite, şu dakikalarda yüzde 15 düşüşle 91,7 seviyelerinden işlem görüyor.

MSCI endeksinden çıkarılabilir

Küresel bazda Rus şirketlerine karşı alınan tavrın oldukça yıkıcı olabileceğini anımsatan analistler, Rusya'nın MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin haberlerin de dikkatleri bu noktaya yönelttiğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.