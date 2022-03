Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği saldırıda Harkiv valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu duyuruldu.

Saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamaya göre, can kayıplarına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi.

"Rusya'nın barbarca saldırıları"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın, Harkiv'deki barbarca saldırılarının ardından tam uluslararası izolasyona alınması çağrısında bulundu.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n