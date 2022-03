Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Rusya Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da sosyal medya hesabından, Rus güçlerinin kayıplarına ilişkin paylaşım yaptı.

Its only indicative estimates.But it illustrates well the situation of the occupier.The enemy is demoralized,he’s in agony.The occupiers are firing on civilians because Ukrainians with weapons are too strong for ????????.????????will win.The whole world with us cuz their safaty depends on us pic.twitter.com/j4GCXxTHJm