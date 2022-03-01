Ukrayna'ya düzenlenen saldırılarının 6. gününde Rusya'dan operasyonların devam edeceği mesajı verildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat sabahı dünyayı ayağa kaldıran saldırı emrini verdi. Rus ordusu birçok noktadan Ukrayna'ya girdi.

Başkent Kiev başta olmak üzere neredeyse tüm yerleşim noktalarında patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna'da eli silah tutanlar cepheye çağrıldı

Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den paylaştığı videolar ile "Ülkemizi savunacağız" mesajı verdi.

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetim kararı aldı. Eli silah tutan herkes cepheye çağrıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna şehirlerinin ve sivillerin hedef alınmadığını açıkladı. Vurulan yerlerin Ukrayna ordusuna ait noktalar olduğunu savundu.