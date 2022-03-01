Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Mart Çarşamba günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.
Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.
Etiketler: Beşiktaş Kayserispor Türkiye Kupası
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