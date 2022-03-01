Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Josef De Souza sakatlandı
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
"Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/XzgkkW9baU— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 1, 2022
Etiketler: Beşiktaş
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