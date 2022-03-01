Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

"Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."