Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eczacıbaşı CEV Kupası'nda finale yükseldi
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta da 3-0 yenerek finale yükseldi.
ECZACIBAŞI DYNAVİT FİNALDE!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) March 1, 2022
Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı geçerek Kadınlar CEV Kupası'nda finale yükseldi. pic.twitter.com/L1ooqPebem
Etiketler: Voleybol
Son Haberler
- 19:34
- 19:26
- 19:16
- 19:22
- 19:31
Sıradaki Haber
Rusya takımlarına FIBA müsabakalarından men
Yükleniyor lütfen bekleyiniz