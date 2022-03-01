A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'nun sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye, Alman modelinin getirilemeyeceğini dile getiren 59 yaşındaki çalıştırıcı; yapılanma sürecinde Hamit Altıntop'un önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kuntz, teknik adam olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını belirtti.

"Bu, tek kişinin sahne aldığı bir şov değil. Hepimiz ona destek olacağız. Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart."

"Portekiz'e zorluk çıkaracağız"

Tecrübeli teknik direktör, Dünya Kupası'na katılma yolunda Portekiz'le çıkacağımız kritik mücadeleye de değindi.

"Oyuncularımın form durumundan memnunum. Portekiz'e kesinlikle zorluk çıkaracağımızın sözünü verebilirim."

"Almanya'nın Flick tercihi doğru"

Alman Milli Takımı'nın Hansi Flick tercihini doğru bulduğunu kaydeden Stefan Kuntz, "Löw sonrası tercih yapılırken teknik direktörlük için teklif olmasa da en azından bir görüşme yapılmasını, fikrimin sorulmasını isterdim" ifadesini kullandı.

59 yaşındaki çalıştırıcı, hayattaki en önemli pişmanlıklarından birinin Beşiktaş’ta bir sezon daha kalmamak olduğunu da söyledi.