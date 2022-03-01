TFF'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.