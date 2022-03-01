Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor kafilesiyle kente gelen Kulüp Başkanı Çetin ve yönetici Aytaç Altay ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın, şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabri ile Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi

Çetin ve beraberindekiler, Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e de taziyelerini iletti.