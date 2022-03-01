Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus'tan atlet, personel ile hakemlerin, birlik tarafından düzenlenen müsabakalara katılmalarına izin verilmeyecek.

Karar, yaklaşan Dünya Atletizm Şampiyonası, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ve Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda da geçerli olacak.

Buna göre ülkelerinin cezası nedeniyle bağımsız atlet statüsünde yarışan Rus sporcular ile Belaruslu atletlerin söz konusu şampiyonalar için yaptığı akreditasyonlar iptal edildi.

Rusya Atletizm Federasyonunun birliğe üyeliğinin doping skandalı nedeniyle 2015'ten bu yana askıya alınmıştı. Belarus Atletizm Federasyonunun durumuna ise gelecek hafta yapılacak toplantıda karar verilecek.