Rukiye Yıldırım bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo'ya yenildi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.
İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.
Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol rakibi Adriana Iglesias’a 39-19 mağlup olarak final şansını kaybetti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 24, 2021
Temsilcimiz bronz madalya için represaj maçı yapacak. pic.twitter.com/OIM8FKbRlj
Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.
Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanarak yarı finale çıkmıştı.
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