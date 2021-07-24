Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.

İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.

Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol rakibi Adriana Iglesias’a 39-19 mağlup olarak final şansını kaybetti.



Temsilcimiz bronz madalya için represaj maçı yapacak. pic.twitter.com/OIM8FKbRlj