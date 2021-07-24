Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk koronavirüs iptali
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda koronavirüs nedeniyle ilk iptal gerçekleşti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
- Kadınlar plaj voleybolundaki Japonya-Çekya maçı, koronavirüs vakası nedeniyle oynanamadı
TOKYO (AA) -
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunlarda kadınlar plaj voleybolunda Japonya ile Çekya arasında oynanacak maç koronavirüs engeline takıldı.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre müsabakanın Barbora Hermannova-Marketa Slukova çiftinden oluşan Çekya takımındaki Covid-19 vakası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Müsabakayı hükmen kazandığı ilan edilen Japonya tur atladı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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