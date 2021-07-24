Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk altın madalyanın sahibi Qian Yang oldu
[Fotoğraf: AFP ]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyanın sahibi Çinli atıcı Qian Yang oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.
Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.
Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.
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