Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.
Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.
Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.
RUKİYE YILDIRIM YARI FİNALDE!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 24, 2021
Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, çeyrek final mücadelesinde Kolombiyalı rakibi Andrea Vargas'ı 31-30 yenerek yarı finale yükseldi!
"Rukiye, altın madalyaya gidiyor!" pic.twitter.com/awrc1LcEzb
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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