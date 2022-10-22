Uluslararası Fethiye 3. Spor Festivali'nin dördüncü haftasında yapılan kürek yarışlarının ilk gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan "rowing beach sprint" yarışına 5 farklı şehirden 110 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, yarışların Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirterek, katılımın ilerleyen yıllarda daha çok olmasını beklediklerini ifade etti.

Amiral Spor Kulübü Başkanı Alper Aydın da yarışları geleneksel hale getireceklerini vurguladı.

"Türkiye'de ilk kez gerçekleşmesine rağmen 110 sporcu katıldı. Geleneksel hale getirdiğimiz zaman sayıların binin üzerine ulaşacağını düşünüyorum. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi bölgelerden katılım oldu."

[Fotoğraf: AA]

Organizasyon iki gün boyunca devam edecek.