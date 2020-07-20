Sezon başında Mert Çetin'i başkent ekibi Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında transfer eden Roma, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu Verona'ya kiralık olarak gönderdi.

TRT SPOR'dan Dündar Keşaplı'nın haberine göre, Verona Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Genç yıldızın satın alma opsiyonunun ise 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Bu sezon Roma formasını sadece 5 kez giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.