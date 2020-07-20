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Yunus Akgün Avrupa'nın radarında
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor.
Bu sezon sadece 4 maçta şans bulan Yunus Akgün, Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Fatih Terim'in gelecek adına güvendiği isimlerden olan Akgün'ü, İtalyan ekipleri Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari ile Belçika’dan Anderlecht izliyor.
Etiketler: Galatasaray Yunus AkgünSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33
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