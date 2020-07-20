Bu sezon sadece 4 maçta şans bulan Yunus Akgün, Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Fatih Terim'in gelecek adına güvendiği isimlerden olan Akgün'ü, İtalyan ekipleri Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari ile Belçika’dan Anderlecht izliyor.