Rizespor Pendikspor ile karşılaşacak

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligin kalan bölümünde çıktığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Çaykur Rizespor 22 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Pendikspor ise Çaykur Rizespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...