Rizespor Hatayspor'u iki golle geçti

Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Varesanovic ile 82. dakikada Olawoyin kaydetti.

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maç çıkartan Rizespor, bu sezonki sekizinci galibiyetini de elde ederek puanını 29'a yükseltti.

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Hatayspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. Bu sezon yedinci yenilgisini de alan Hatay ekibi 19 puanda kaldı.

Öte yandan maç öncesi Rizespor taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GOL - 19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti. 1-0.

28. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Gach'in sol ayak içi plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı sağ çaprazında rakibini geçen Strandberg'in yay üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaicih'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.

69. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Strandberg'in ayak içi plasesinde top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.

GOL - 82. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Olawoyin'in sağ ayak içi tek dokunuşunda top filelere gitti. 2-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk. 90+1 Pinchi), Zeqiri (Dk. 71 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 71 Gustavo), Benhur Keser (Dk. 90+1 Halil İbrahim Pehlivan ), Gaich (Dk. 79 Minchev).

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam (Dk. 57 Kamil Ahmet Çörekçi), Maksimovic, Görkem Sağlam (Dk. 72 Dadashov), Aburjania (Dk. 83 Aabid), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 57 Mendes), Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg.

Goller: Dk.19 Varesanovic, Dk. 82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ghoulam, Dk. 64 Hodzic (Atakş Hatayspor)

İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi giden periyodu sürdürmek için önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Palut, maça iyi başladıklarını aktardı.

"Arzulu başladık ve pozisyonlar ürettik. Kenar koşulları ile ortalar denedik ve sonuçta güzel bir gol attık. İlk yarının sonlarına doğru tempomuzda bir düşüş oldu. Top dönem dönem Hatayspor'da kaldı."

Palut, ikinci yarıda tekrar oyunun kontrolünü ele geçirdiklerine değindi.

"Pozisyonlar bulduk. Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Değerli bir galibiyet aldık. Yoğun maç trafiği girişinde bizim için üç puan değerliydi. Çok kısa zamanımız var. Tekrar önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız."

İlhan Palut, ligde iyi bir periyot yakaladıklarının altını çizdi.

"7 hafta iyi gitti ve devam ettirdiğimiz zaman daha değerli olacak. Salı günkü maçın hazırlıkları var. Stoper noktasında sakatlarımız fazla. Alikulov, Asya Kupası'nda, Sinan sakatlandı. Attila uzun süredir sakat ve en azından yanımızda olsun diyerek kadroya aldık. Gün gün daha iyi olacaktır. En azından o bölgede 3 oyuncumuz oldu. Genelde iki sol stoperle oynamak çok tercih ettiğim bir durum değil ama çocuklar bugün gerçekten konsantreleri de iyiydi ve iyi mücadele ettiler. Hem Emirhan hem Anıl'ın performansından memnunum. Böyle durumlar takımlara yeni oyuncular kazandırıyor."

Palut, seyircinin az olduğunu kaydederek, taraftarlardan maç ayrımı yapmadan kendilerini desteklemelerini istedi.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Demirel, ligin kendileri açısından zora girdiğini kaydetti.

"Biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzde iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maç var. Bunları kazanıp devam etmek istiyoruz. Rize'ye puan ve puanları almaya geldik işin açıkçası. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp inşallah en iyi şekilde sezonu bitirmeye çalışacağız."

"Hücum bölgesinde rakibi rahatsız edecek, rakibi zor duruma sokacak pozisyonları bulamadık. Her şey maçın gelişi ve gelişimi ile alakalı. Bir penaltı pozisyonu var, belki hakeme sorduğumuzda yorum şöyle oldu, 'Topa vurdu. Topa vurduktan sonra eline çarptı.' ama biz baktığımızda adamın topa vurmak istemediğini, topun ayağına çarptıktan sonra eline değdiğini görüyoruz. Bu benim yorumum ve penaltı ama bu tabii ki yorumlanacak bir pozisyon olduğu için hakemlere saygı duyuyorum. Belki o pozisyon penaltı ve gol olsa oyun farklı yere gider. Kapalı savunmalara karşı bugün sıkıntı çektik. Haftaya ve ondan sonraki hafta iki tane evimizde maçımız var. Kazanarak yukarı çıkmaya çalışacağız."