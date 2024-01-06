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Spor
AA 06.01.2024 15:00

Gaziantep Polisgücü hokeyde çifte şampiyonluk peşinde

Kadınlar ve Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. ve 2. etap maçlarını lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, play-off'u da geçip yeniden şampiyon olmak istiyor.

Gaziantep Polisgücü hokeyde çifte şampiyonluk peşinde
[Fotograf: AA]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar ve Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin 2. etabını lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek takımları, play-off'a katılmaya hak kazandı.

Amasya'da 7-8 Ocak'ta düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünde başantrenör Yusuf Kasım, erkeklerde namağlup kadınlarda ise tek yenilgi alarak finale kaldıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kasım, play-off sisteminin ilk defa bu sezon uygulanacağını belirtti.

"Burada hedefimiz, oynayacağımız iki maçı da kazanıp şehrimize şampiyon olarak dönmek. Bu anlamda çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamladık. Tek hedefimiz şampiyonluk. Son 8 yıldır erkek takımımız Süper Lig şampiyonu oluyor. Geçen sezon şampiyon olduğumuz için ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Hem kadınlarımız hem de erkeklerimiz bu sene Avrupa'da en iyi takımlara karşı mücadele edecek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kadın hokey takımı oyuncusu Meryem Oymak ise ekip olarak şampiyonluğa kilitlendiklerini ifade etti.

Meryem Oymak, takımdaki herkesin tek hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

"Play-off'a lider olarak geldik. Burada her iki maçı da kazanıp bir kez daha şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl Alanya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız ve biz de orada mücadele edeceğiz. Orada da iddialıyız. Play-off, bizim için bir basamak. Takım olarak her zaman bir arada çalışıyoruz. Çok iyi bir uyumumuz var. Bunun meyvesini yiyoruz. Play-off mücadelesinde de istediğimizi almak ve yeniden şampiyon olmak istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erkek hokey takımı oyuncusu Ali Akın Özkılıç da ligde 1. ve 2. etabı lider tamamladıklarını hatırlattı. Ali Akın Özkılıç, ligde tekrar şampiyon olmak için mücadele verdiklerini belirtti.

"Amacımız her iki maçı da alıp ligi şampiyon olarak bitirmek. Ondan sonra önümüzdeki yıl Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Şampiyonluğumuzu Amasya'da ilan etmek istiyoruz."

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