Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

Lige 2'de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay'da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.