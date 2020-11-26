Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bizim için zor bir maçtı. Eksiklerimiz çoktu. Her şeyden önce takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Orta sahada sıkıntımız vardı. Robin Yalçın'ın 20. dakika sakatlanması zor bir zaman yaşattı. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımıza bir şey olursa diye kalecilere dahi forma yaptırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler."

"Zor da olsa kazandık"

Çalımbay, Karabağ'ın ilk maça oranla daha iyi olduğunu söyledi.

"Bugün daha iyi bir Karabağ takımı vardı. Çok iyi mücadele ettiler. Güzel ve dostça bir maç oldu. Grupta yola devam etmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Zor da olsa kazandık. Arkadaşlarımız da yetişirse kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

[Fotoğraf: İHA]

Gurban Gurbanov: Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti. Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Sivasspor'u tebrik ediyorum. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi."