Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. pic.twitter.com/3B735104eQ — Giresunspor (@Giresunspor) November 26, 2020