Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da 3 pozitif vaka
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.— Giresunspor (@Giresunspor) November 26, 2020
Kamuoyuna saygı ile duyururuz. pic.twitter.com/3B735104eQ
Etiketler: Koronavirüs
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