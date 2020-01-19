Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

"10 kişi kaldık daha çok mücadele ettik. Kazandığımız topları iyi kullandık, güzel iki gol bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyonlara girdik, takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan iyi mücadele ettik."

Çalımbay, Beşiktaş'ın etkili olduğu duran toplarda da dikkatli oynadıklarını kaydetti.

"İyi galibiyet aldık. Beşiktaş ile burada oynayıp galip gelmek iyi bir şey. Kaliteli oyunculardan kurulu birtakım. Önümüzde çok maç var, kolay değil. Elimizden geldiği kadar iyi şekilde mücadele edip iyi yerde bitirmek için her şeyi yapacağız."

"Esas maçlar bundan sonra başlayacak"

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çalımbay, şu görüşleri paylaştı:

"Daha 16 maç var, kolay değil. Çoğu takımlar beklenmedik anlarda puan kaybedecek. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Şu anda biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Altımızdaki takımların hepsi 'şampiyon biz olacağız' diyor. Haklı olabilirler. Biz maç maç bakıyoruz, puan hesabı yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk konusu çok erken."

Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalmalarına değinerek, "Emre ve Mert devre arasında giderlerse sıkıntı yaşarlar. İkisiyle de konuştum. İyi yere gitmeyi hak ediyorlar. Önümüzdeki sezon konumumuzu korursak, mutlu sonla bitirirsek onlar da kuvvetli şekilde bir takıma giderlerler; arkadaşlarıyla uyum sağlarlar. Onlar için daha iyi olur. Kalmayı onlar da kabul etti. 6 ay sonra sözleşmeleri bitiyor, inşallah iyi bir takıma giderler." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Samet Aybaba'nın "Beşiktaş'ta ben sportif direktör, Rıza Çalımbay teknik direktör neden olmasın?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Samet ağabeyden kaptanlığı aldım, yeri çok farklı. Güzel düşünmüş olabilir. Bayern Münih'te futbolcusu sportif direktör, antrenör oldu. Beşiktaş da yararlanabilir. Sadece ben değil, bir sürü arkadaşımız var. Hepimiz kendimizi geliştirdik. Beşiktaş benim için bambaşka bir yer. Futbol hayatıma Beşiktaş'ta başladım Beşiktaş'ta bitirdim. Burada çalışmak, görev yapmak bizim için ayrı bir şey. Şu an bulunduğum yer doğduğum, büyüdüğüm yer. Kendi memleketim olduğu için çok büyük sorumluluğum var. İyi bir yerde bitirmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Yasin Öztekin: İlk defa burada alkışlandım

Demir Grup Sivasspor’da tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Bunun daha da üstüne koyarak oynamak istiyoruz”

Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve Beşiktaş’a çok fazla pozisyon şansı tanımadıklarını ifade eden Öztekin, “Öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten bu maça iyi hazırlandık. Zaten ilk yarıda da gösterdiler, çok iyi bir takımımız var. Bugün de zor bir maçtı. Beşiktaş’a karşı oynamak her zaman zor oluyor. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Çok fazla pozisyon vermedik, 2’nci yarı da 1-2 tane pozisyonu vardı Beşiktaş’ın. Bunun daha da üstüne koyarak oynamak istiyoruz, sonunda da neler olduğunu göreceğiz” diye konuştu.

“Önümüzdeki maçlarda da 3 puanı almaya çalışacağız”

Oyuna girdiği andan itibaren elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli oyuncu, “Ben uzun zamandır oynamadım. 10 kişiyken maça girmek biraz daha sıkıntı oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gitgelli bir maç oldu, pozisyonlar da yakaladık. Keşke 1 tane daha atsaydık ama 2-1 yendik. Önümüzdeki maçlarda da 3 puanı almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz”

Maç sonunda Beşiktaş taraftarlarının kendilerini alkışladığının hatırlatılması üzerine ise Yasin Öztekin, “Tabii ki Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. İlk defa burada alkışlandım. Güzel şeyler bunlar. Karşı takım iyi oynadığında alkışlamak da gerekiyor bazen” şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Fatih Aksoy: Zor oldu ama başardık

Demir Grup Sivasspor’da genç oyuncu Fatih Aksoy da, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aksoy, zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olarak maça başladıklarını ifade etti.

“2. yarıya kaldığımız yerden devam ederek başlamak istiyorduk. Çok zor bir deplasmana geldiğimizin farkındaydık. Taraftarlarıyla bütünleştiğinde Beşiktaş bu ligin en zor deplasmanı. Kazandığımız için mutluyuz. Zor olacağını da biliyorduk, 10 kişi de kaldık. Allah’a şükür güzel bir galibiyet oldu, zor oldu ama başardık."

“Bizim taraftarlarımız yabancı oyuncuları biraz daha fazla seviyor”

Maç içerisinde yaşanan gerginlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Fatih Aksoy, şunları söyledi:

“Rakip oyuncu hızlı başlamasın diye topu almak istedim. Her an olabilecek bir pozisyon çünkü hem 10 kişiydik hem de Beşiktaş’ın boşluk verdiğinizde hızlı başladığında etkili olabilecek oyuncuları var. Ben de profesyonellik gereği böyle bir şey yaptım. Sonra rakip takımdaki arkadaş beni itti. Ondan sonra bir karışıklık oldu. Onla değil ama içerideki Türk abilerimle hallettim. Bir sıkıntım yok çok şükür. Bizim taraftarlarımız yabancı oyuncuları biraz daha fazla seviyor. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Biraz üzüldüm sadece”

“Caner ağabey ile Burak ağabey bana kızabilir”

Maçın ardından Burak Yılmaz, maç içerisinde yaşanan gerginliği konuştuğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, “Sen yapma böyle şeyler dediler, ‘pozisyon gereği hızlı başlamayın’ diye yaptım dedim. Burak abi ile maçtan sonra konuştuk. Bir sıkıntı yok. Caner abi ile Burak abi benim abim gibi, kızabilirler. Saha içinde ya da saha dışında yanlış yaptıysam bana söyleyebilirler. Yabancı oyuncunun bana müdahale etmesi ve Ali hocanın da buna izin vermesi… Yapacak bir şey yok, bunlar olabiliyor” şeklinde konuştu.

“Benim tasarrufumda olan bir şey değil”

Kiralık olarak Demir Grup Sivasspor forması giydiğinin hatırlatılması üzerine ise Fatih Aksoy, “Benim tasarrufumda olan bir şey değil. Sivasspor kalmamı ister mi, Beşiktaş dönmemi ister mi? Bilmiyorum. Ben sadece oynadığım zaman, faydalı olmaya çalışıyorum. Şans gelirse milli takıma, ülke futboluna faydalı olmaya çalışıyorum. Beşiktaş’a dönersem de Beşiktaş’a faydalı olmaya çalışacağım. Hayırlısı. Benim elimde olan bir şey değil, şu anda” ifadelerini kullandı.

“Elimizden geldiğince ligi en yukarıda bitirmeye çalışacağız”

Fatih Aksoy, kendi performansından memnun olduğunu söyleyerek, “Rıza hoca beni başka bir yerde değerlendirdi ve ben de performans olarak kendimi arttırdığımı düşünüyorum. Şu an için benim adıma orta sahada işler iyi gidiyor. Takım olarak da çok koşan ve mücadele eden bir ekibiz. Bazen sallandığım anlarda da takım arkadaşlarım ve abilerim bana çok yardımcı oluyor. Sezonun geri kalanında neler olur, bilmiyorum. Bulduğum şansları değerlendirmeye çalışıyorum. Yapabilirsem Beşiktaş’a güçlü dönmeye çalışıyorum, kalırsam Sivasspor’a faydalı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince ligi en yukarıda bitirmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA, DHA