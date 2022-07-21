Transfer sezonunun başında Eintracht Frankfurt ile anlaşan Rıdvan Yılmaz, Alman ekibinin vazgeçmesiyle Beşiktaş'ta kalmıştı.

21 yaşındaki futbolcuya, bu kez İskoçya'dan talip çıktı. Rangers, milli sol bek için siyah beyazlılara resmi teklifte bulundu.

Rangers, 6 milyon euroyu gözden çıkardı

Rıdvan için yaklaşık 6 milyon euroyu gözden çıkaran İskoç ekibi, bir sonraki satıştan da yüzde 20’lik pay vermeyi taahhüt etti. Transferde zaman kaybetmek istemeyen Rangers, siyah beyazlılara karar vermek için 1 hafta süre tanıdı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

İspanya kampı bitmeden, milli sol bekin durumunun netlik kazanması bekleniyor. Rıdvan Yılmaz'ın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor.

Beşiktaş temasları sıklaştırdı

Bu nedenle genç futbolcunun, Rangers’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın takımdan ayrılması durumunda sol beke takviye yapacak. Transfer listesinde yer alan isimlerle temaslar sıklaştırıldı.

Diğer yandan Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiği ve Brezilyalı oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı açıklandı.