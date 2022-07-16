Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Riad Bajic Giresunspor'da
[Fotograf: DHA]
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Giresunspor Transfer Haberleri
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