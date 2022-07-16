Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.

Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım" ifadelerini kullandı.

Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.