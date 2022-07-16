Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'ya Kamerunlu golcü
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bahoken'in, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Bahoken son olarak Fransız ekibi Angers forması giydi.
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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