Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Angelo Caloiaro, Türkiye'de daha önce Büyükçekmece Basketbol ve Banvit'te forma giymişti.