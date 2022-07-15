Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Barış Şimşek Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu
Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.
Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu.
Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.
Etiketler: Azerbaycan
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