Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil sağlık kontrolünden geçti
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra turuncu-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bir dizi teste tabi tutuldu.
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri Süper Lig
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