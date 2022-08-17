Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rezerv Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 0-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-0
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 0-3
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 3-0
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Etiketler: Süper Lig
Son Haberler
- 22:08
- 21:51
- 21:48
- 21:30
- 21:23
Sıradaki Haber
Okçulukta milli takım günü 5 madalyayla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz