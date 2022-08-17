Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarının son gününde 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar 50 metre serbest İlknur Nihan Çakıcı, 25.90'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sezin Eligül ise bronz madalya kazandı.

Yüzmede rekor ve altınlı kapanış!



#Konya2021'de Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, İlknur Nihan Çakıcı ve Deniz Ertan'dan oluşan 4x100m karışık kadın bayrak takımımız, 4:11.52'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. pic.twitter.com/45e0zHrfkU