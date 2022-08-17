Yüzmede milli sporcular 63 madalya elde etti
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede son gün 11 madalya alan milli sporcular, oyunları ise toplam 63 madalyayla tamamladı
Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarının son gününde 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı.
Kadınlar 50 metre serbest İlknur Nihan Çakıcı, 25.90'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sezin Eligül ise bronz madalya kazandı.
Yüzmede rekor ve altınlı kapanış!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 17, 2022
#Konya2021'de Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, İlknur Nihan Çakıcı ve Deniz Ertan'dan oluşan 4x100m karışık kadın bayrak takımımız, 4:11.52'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. pic.twitter.com/45e0zHrfkU
Kadınlar 100 metre kelebekte Deniz Ertan 1.01.00'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Nida Eliz Üstündağ ise gümüş madalyayı boynuna taktı.
Kadınlar 200 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Defne Coşkun gümüş, 400 metre serbestte Merve Tuncel 4.12.93'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Beril Böcekler ise gümüş madalya elde etti.
Bayrak takımımızdan gümüş!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 17, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Hüseyin Emre Sakcı'dan oluşan 4x100 metre karışık erkek bayrak takımımız, 3:40.52'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. #Konya2021 pic.twitter.com/c3a4Gq1vXh
Kadınlarda Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, İlknur Nihan Çakıcı ve Deniz Ertan'dan oluşan milli takım, 4x100 metre karışık bayrak finalinde 4.11.52'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.
Erkeklerde 100 metre serbestte Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kelebekte ise Ümitcan Güreş bronz madalya elde etti.
Zirvede ilk iki sıra bizim!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 17, 2022
5. İslami Dayanışma Oyunları kadınlar 400 metre serbest mücadelesinde milli sporcularımızdan Merve Tuncel altın, Beril Böcekler gümüş madalya kazandı.
Milli sporcumuz Merve Tuncel, #Konya2021'deki 6. altın madalyasını aldı! pic.twitter.com/7lxu5ULdav
Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan milli takım ise 4x100 metre karışıkta gümüş madalya aldı.
Türkiye, yüzmede 28'i altın, 26'sı gümüş, 9'u bronz olmak üzere toplam 63 madalyaya organizasyonu tamamladı.
Deniz Ertan'dan rekorlu altın!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 17, 2022
Kadınlar 100 metre kelebekte Deniz Ertan 01:01.00 ile altın madalya kazanırken, Nida Eliz Üstündağ 01:02.03 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/eSndozfL0g
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