Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli sporcular 2 altın, 1 gümüş madalyayla günü tamamladı.

Kadınlar flöre takım finalinde Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan'dan oluşan milli takım altın madalyaya uzandı.

[Fotoğraf: AA]

Kadınlar epe takım finalinde ise Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Damlanur Sönmüş ve Lal Erman'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.

Erkekler kılıç takım finalinde ise Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan milli takım gümüş madalya kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Milli eskrimciler 12 kez kürsüye çıkmayı başardı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oyunlara ilk kez dahil edilen eskrimde karşılaşmalar bugün yapılan takım müsabakalarının ardından sona ererken, milli sporcular bireysel ve takım halinde 6’sı altın, 4’ü gümüş ve 2’si bronz toplam 12 madalya kazandı.

Kadınlar ve erkekler bireyselde epe, flöre ve kılıç branşlarında toplam 24 milli eskrimcinin piste çıktığı organizasyonda Iryna Shchukla, Enver Yıldırım, İrem Karamete Baldini ve Aleyna Ertürk altın, Alisa İsbir ile Martino Minuto gümüş ve Firuze Ayşen Güneş bronz madalya elde etti.

Epe, flöre ve kılıç branşlarında takım müsabakalarında, Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir ve İrem Karamete Baldini’den oluşan kadınlar flöre takımı ile Lal Erman, Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç ve Damlanur Sönmüş’ten oluşan kadınlar epe takımı birinci, Mustafa Burak Çufadar, Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto ve Utku Özyalçın’dan oluşan erkek flöre takımı ile Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan ve Enver Yıldırım'ın yer aldığı erkekler kılıç takımı ikinci, Aylin Çakır, Nil Güngör, Iryna Shchukla ve Pınar Miray Şişik’ten kurulu kadınlar kılıç takımı ise üçüncü oldu.