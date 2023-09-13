Recep Uçar’ın ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Recep Uçar dönemi başladı.
Sarı kırmızılı kulüp ile dün 1 1 yıllık sözleşme imzalayan 48 yaşındaki teknik adamın ekibinde 6 isim var.
Recep Uçar’ın ekibinde 5 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün atletik performans antrenörü Erdi Aslan Recep Uçar’ın ekibi arasında yer alacak.
Recep Uçar’ın ekibinde şu isimler yer aldı:
Fevzi korkmaz - 1. Yardımcı antrenör Mesut Kır -Yardımcı antrenör Can Kaplanoğlu-Kondisyoner Erdi Aslan - Atletik Performans Behram Zülaloğlu- Kaleci antrenörü Oğuzhan Arslan- Analiz