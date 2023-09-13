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Spor
AA 13.09.2023 11:11

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri Kayseri'de yapılacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, 16-17 Eylül'de Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri Kayseri'de yapılacak
[AA Arşiv]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile belediye iş birliğindeki organizasyon, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yapılacak.

11 ilden 85 sporcu katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11 şehirden 85 sporcunun katılacağı müsabakaların hem binicilik hem de okçuluk şeklinde olacağını belirtti.

Büyükkılıç, tüm Kayserilileri ve atlı okçuluk meraklılarını kente müsabakaları izlemeye davet etti.

Müsabakanın ödül töreni 17 Eylül Pazar günü yapılacak.

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