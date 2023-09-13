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Spor
AA 13.09.2023 11:15

Motosiklette iki önemli organizasyon hafta sonu düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) faaliyet takviminde yer alan önemli iki organizasyon, hafta sonu İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek.

Motosiklette iki önemli organizasyon hafta sonu düzenlenecek
[AA Arşiv]

TMF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Motokros Şampiyonası, 16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Yeditepe Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Çatalca Belediyesinin destekleriyle organize edilecek ve Türkiye'nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurt dışından da önemli yarışçıların katılacağı şampiyonada, MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX senior, kadınlar, veteran, 50 cc, 65 cc ve 85 cc'de kupa mücadelesi verilecek.

16 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak organizasyonda sporcular, 17 Eylül Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

Türkiye Drag Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

TMF'nin 2023 yarış takviminde yer alan KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, 16-17 Eylül tarihlerinde Antalya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek.

Motosikletlerin 402 metre süren yarışı, süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro200, pro300 ve kadınlar sınıfında yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışlar, 16 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 17 Eylül Pazar günü ise sporseverler, birbirinden heyecanlı yarışları yerinde takip edecek.

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