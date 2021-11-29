Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid peş peşe 4. galibiyetini aldı
İspanya La Liga'da, lider Real Madrid, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.
La Liga'nın zirvesini ilgilendiren maçta, lider Real Madrid, 4. sıradaki Sevilla'yı ağırladı.
Müsabakanın ilk yarısı, Sevilla'dan Mir'in 12 ve Real Madrid'den Benzema'nın 32. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Madrid ekibi, 87. dakikada Vinicius Junior'un kaydettiği golle peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Birer maç eksiği bulunan iki takımdan Real Madrid, 33 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 28 puanda kaldı.
Etiketler: Real Madrid La Liga
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